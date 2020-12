Il tuffo (da non imitare) dell’atleta britannico: la rincorsa, poi il lancio nel vuoto dalla scogliera. Il video (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tuffatore inglese Owen Weymouth, classe 1998, ha condiviso con i suoi follower di Instagram un incredibile video che mostra uno dei suoi tuffi. L’atleta, che ha partecipato alla Red Bull Cliff Diving World Series, prende la rincorsa, poi si lancia nel vuoto da una scogliera altissima, senza neanche guardare il punto di entrata in acqua. La performance, assolutamente da non ripetere, ha ricevuto oltre 13mila like. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tuffatore inglese Owen Weymouth, classe 1998, ha condiviso con i suoi follower di Instagram un incredibileche mostra uno dei suoi tuffi. L’atleta, che ha partecipato alla Red Bull Cliff Diving World Series, prende la, poi si lancia nelda unaaltissima, senza neanche guardare il punto di entrata in acqua. La performance, assolutamente da non ripetere, ha ricevuto oltre 13mila like. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Il tuffo (da non imitare) dell’atleta britannico: la rincorsa, poi il lancio nel vuoto dalla scogliera. Il video - Noovyis : (Il tuffo (da non imitare) dell’atleta britannico: la rincorsa, poi il lancio nel vuoto dalla scogliera. Il video)… - TweetRiccione : RT @turismoER: @AquafanRiccione non vediamo l'ora di poter tornare con un tuffo a bomba! ??????? #inEmiliaRomagna #RomagnaBeach - FalmarMr : @duppli Non capisco il senso, un giocatore fa apposta un 'tuffo' per rimetterci i legamenti. Hai giocato a calcio,… - turismoER : @AquafanRiccione non vediamo l'ora di poter tornare con un tuffo a bomba! ??????? #inEmiliaRomagna #RomagnaBeach -