Il Tribunale Conclude Che Le Macchine Per Il Voto Di Dominion Sono State Intenzionalmente Progettate Per “Creare Frodi Sistemiche” Nel Michigan

(Di martedì 15 dicembre 2020) Un audit delleper ilutilizzate nelha concluso che i sistemiprogettati per perpetuare leelettorali, supportando le affermazioni di irregolarità del presidente Donald Trump. Funzionari statali hanno criticato il rapporto.L’audit forense ordinato dal, condotto dall’Allied Security Operations Group (ASOG), ha rilevato che i sisteminella contea di Antrim, nel, hanno registrato uno scioccante tasso di errore del 68% durante la tabulazione dei voti. Il rapporto ha rilevato che il software difettoso supera di gran lunga il “tasso di errore elettorale consentito” dello 0,0008 percento fissato dalla Commissione elettorale federale.Incredibilmente, i revisori ...

dievve : Il Tribunale Conclude Che Le Macchine Per Il Voto Di Dominion Sono State Intenzionalmente Progettate Per “Creare Fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale Conclude

L'Arena

Beppe Signori può tornare a sorridere. A nove anni dallo scandalo calcioscommesse, il tribunale di Cremona stamattina ha scritto la parola fine al processo nei confronti suoi e degli ...Riccardo Riccò, ex corridore oggi 37enne che, in passato, è stato una delle promesse più importanti per il Ciclismo italiano, è stato inibito a vita dal Tribunale antidoping. A comunicare la notizia, ...