Il trailer di Bridgerton | la prima serie di Shonda Rhimes per Netflix

Leggi su wired

(Di martedì 15 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=TCdmQGhS3Jc Dimenticate la neve, i regali e le atmosfere festive. Quest’anno, per il giorno di Natale, vi porta nella Londra del periodo della Reggenza, ovvero nei primi decenni dell’Ottocento. Tutto ciò grazie a, la nuovacreata dal team diland, la casa di produzione fondata da, già dietro ai successi di Grey’s Anatomy e Scandal, e qui al suo primo impegno con la piattaforma di streaming, alla quale la lega un lucroso contratto in esclusiva. A fare da showrunner è Chris Van Dusen, storico collaboratore di, che ha preso ispirazione dall’acclamata saga di romanzi rosa scritti da Julia Quinn, pubblicati a partire dal 2000. In queste ore è stato rilasciato il...