"Il telelavoro in pigiama danneggia la salute mentale": lo dice uno studio (Di martedì 15 dicembre 2020) Non doversi vestire di tutto punto e poter restare tutto il giorno in tuta o in pigiama è visto come uno dei vantaggi del telelavoro durante la pandemia. Un nuovo studio australiano avverte tuttavia che restare in pigiama lavorando da casa può provocare un deterioramento della salute mentale. Allo studio, condotto nel pieno del lockdown di aprile e maggio, hanno partecipato 163 accademici e ricercatori provenienti da varie zone del Paese, ed è stato pubblicato sul Medical Journal of Australia. Ne è emerso che coloro che lavoravano da casa in pigiama hanno rivelato peggiori condizioni di salute mentale, rispetto a chi, avendo figli piccoli in casa, era indotto a vestirsi più normalmente. Lo studio, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Non doversi vestire di tutto punto e poter restare tutto il giorno in tuta o inè visto come uno dei vantaggi deldurante la pandemia. Un nuovoaustraliano avverte tuttavia che restare inlavorando da casa può provocare un deterioramento della. Allo, condotto nel pieno del lockdown di aprile e maggio, hanno partecipato 163 accademici e ricercatori provenienti da varie zone del Paese, ed è stato pubblicato sul Medical Journal of Australia. Ne è emerso che coloro che lavoravano da casa inhanno rivelato peggiori condizioni di, rispetto a chi, avendo figli piccoli in casa, era indotto a vestirsi più normalmente. Lo, ...

Lo studio, condotto da accademici del Woolcock Institute of Medical Research di Sydney, conclude che “una maggiore percentuale di persone che indossano il pigiama durante le ore di lavoro riporta un d ... Belvedere: "La chiusura dei circoli penalizza i piccoli comuni". Il sindaco Ubertini scrive a Conte e Speranza

