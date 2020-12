Il soldato Adler ha rintracciato i 3 bambini conosciuti nel lontano 1944 (Di martedì 15 dicembre 2020) . L’americano oggi ha 96 anni e ha espresso il desiderio di rivederli Era l’autunno del 1944 quando il soldato Martin Adler (allora appartenente all’85esima brigata alleata), entrato in una casa di Monterenzio (Bologna) col fucile spianato, si vide spuntare davanti alla canna del L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 dicembre 2020) . L’americano oggi ha 96 anni e ha espresso il desiderio di rivederli Era l’autunno delquando ilMartin(allora appartenente all’85esima brigata alleata), entrato in una casa di Monterenzio (Bologna) col fucile spianato, si vide spuntare davanti alla canna del L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

