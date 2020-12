Il ritorno di Francesco Ivan Ciampa

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il direttore irpino, che ha preso il volo proprio dal nostro palcoscenico, dirigerà questa sera, alle ore 20, l’Orchestra Filarmonica Salernitana, che ospita il pianista Alessandro Taverna, per un appuntamento dedicato interamente a Wolfgang Amadeus Mozart Di Olga Chieffi Sarà ancora Wolfgang Amadeus Mozart, il protagonista del quarto appuntamento de’ “Le Feste al Massimo”, questa sera, dalle ore 20, in streaming sui vari canali istituzionali, dal palcoscenico del Teatro Verdi. Una serata, questa, che segnerà ilqui a Salerno, alla testa dell’Orchestra Filarmonica Salernitana, del direttore irpino, che proprio da questo palcoscenico ha spiccato il volo verso templi prestigiosi della musica, come diversi eccellenti artisti. La formazione del massimo ospiterà il pianista Alessandro ...