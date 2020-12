Il ricatto dello Stato: “se rifiuti il vaccino anti covid, ti facciamo pagare” (Di martedì 15 dicembre 2020) Scacco matto o quasi a tutti quelli che rifiuteranno il vaccino anti covid. Lo Stato farà pagare loro tutte le spese sanitarie. Se rifiuti di fare il vaccino anti covid – gratuito – e poi ti contagi, tutte le spese sanitarie per la cura del coronavirus non te le offre più lo Stato ma te le paghi tu. La sostanza è questa ed è un’idea che si sta facendo largo a pochi giorni dal via libera dell’ente europeo di controllo e l’arrivo delle prime dosi entro il gennaio 2021. L’idea è dello Stato di San Marino: cure sanitarie a pagamento per chi viene contagiato dal coronavirus dopo aver rifiutato di sottoporsi al vaccino covid gratuito. La ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) Scacco matto o quasi a tutti quelli che rifiuteranno il. Lofaràloro tutte le spese sanitarie. Sedi fare il– gratuito – e poi ti contagi, tutte le spese sanitarie per la cura del coronavirus non te le offre più loma te le paghi tu. La sostanza è questa ed è un’idea che si sta facendo largo a pochi giorni dal via libera dell’ente europeo di controllo e l’arrivo delle prime dosi entro il gennaio 2021. L’idea èdi San Marino: cure sanitarie a pagamento per chi viene contagiato dal coronavirus dopo aver rifiutato di sottoporsi algratuito. La ...

Luca__Pagani : @vicevongola Anch'io, ma mi aspetto che tutta 'sta gentaglia metta in atto quanto possibile (e anche oltre) per ost… - baiasilente : RT @alian_maria: @ManuelaBellipan Quindi, la terza carica dello stato sta facendo un ricatto in grande stile Ottimo - Angela23763271 : RT @alebarbano: È il ricatto di Polonia e Ungheria: non vogliono legare i fondi europei al rispetto dello stato di diritto, perciò pongono… - dei_alba : RT @alian_maria: @ManuelaBellipan Quindi, la terza carica dello stato sta facendo un ricatto in grande stile Ottimo - alian_maria : @ManuelaBellipan Quindi, la terza carica dello stato sta facendo un ricatto in grande stile Ottimo -

Ultime Notizie dalla rete : ricatto dello Merkel ha sbagliato a cedere al ricatto di Polonia e Ungheria Il Sole 24 ORE Il ricatto di Matteo Renzi

Stavolta Renzi ci va giù pesante: se Conte non cambia le regole sul Recovery fund e abolisce la cabina di regia, voto contro. Lo ha detto al Senato e lo ha ripetuto al giornale spagnolo El Pais. E’ un ... Rosato: "No al ricatto del voto. Una soluzione positiva si troverà"

Il presidente di Iv: Recovery, opacità su scelte e riparto. Sì a un ampliamento della maggioranza TRIESTE Rimpasto? «Non è questo il tema». Nuova maggioranza e nuovo premier? «Un allargamento della ma ... Stavolta Renzi ci va giù pesante: se Conte non cambia le regole sul Recovery fund e abolisce la cabina di regia, voto contro. Lo ha detto al Senato e lo ha ripetuto al giornale spagnolo El Pais. E’ un ...Il presidente di Iv: Recovery, opacità su scelte e riparto. Sì a un ampliamento della maggioranza TRIESTE Rimpasto? «Non è questo il tema». Nuova maggioranza e nuovo premier? «Un allargamento della ma ...