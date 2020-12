Il regista Oliver Stone si è fatto il vaccino russo contro il Coronavirus – Il video (Di martedì 15 dicembre 2020) Il regista americano Oliver Stone, intervistato dalla televisione di Stato russa, ha detto di essersi vaccinato contro il Coronavirus con lo Sputnik V, il vaccino sviluppato da Mosca. «L’ho fatto qualche giorno fa, non so se funzionerà ma ne ho sentito parlare bene», ha detto Stone, «penso che il vostro vaccino sia utile, non capisco perché lo ignorino in Occidente». Il regista sta girando un film sul cambiamento climatico ed è stato in Russia di recente per un tour delle centrali nucleari. Adesso intende tornarci, per ricevere la dose di richiamo. December 15, 2020 La Russia ha lanciato la distribuzione dello Sputnik V a livello nazionale alla fine della scorsa settimana, ma limitatamente agli operatori ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Ilamericano, intervistato dalla televisione di Stato russa, ha detto di essersi vaccinatoilcon lo Sputnik V, ilsviluppato da Mosca. «L’hoqualche giorno fa, non so se funzionerà ma ne ho sentito parlare bene», ha detto, «penso che il vostrosia utile, non capisco perché lo ignorino in Occidente». Ilsta girando un film sul cambiamento climatico ed è stato in Russia di recente per un tour delle centrali nucleari. Adesso intende tornarci, per ricevere la dose di richiamo. December 15, 2020 La Russia ha lanciato la distribuzione dello Sputnik V a livello nazionale alla fine della scorsa settimana, ma limitatamente agli operatori ...

