Il regista Oliver Stone: 'Ho fatto il vaccino Sputnik. Non capisco perché vedete la Russia come un nemico' (Di martedì 15 dicembre 2020) Oliver Stone è vaccinato contro il Covid: il vaccino lo ha fatto in Russia, lo Sputnik V. E secondo il regista, non c'è motivo per cui non bisognerebbe fidarsi: Stone ha affermato che il farmaco è '... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020)è vaccinato contro il Covid: illo hain, loV. E secondo il, non c'è motivo per cui non bisognerebbe fidarsi:ha affermato che il farmaco è '...

fattoquotidiano : Covid, Oliver Stone ha ricevuto il vaccino russo Sputnik V. Il regista Usa: “Tornerò per la seconda dose” - Agenzia_Ansa : 'Ho fatto il vaccino Sputnik. Non so se funzionerà ma ho sentito parlare bene del vaccino russo'. Queste le parole… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, Oliver Stone ha ricevuto il vaccino russo Sputnik V. Il regista Usa: “Tornerò per la seconda dose” https://t.co… - infoitsalute : Oliver Stone: ho fatto il vaccino russo Sputnik V. Il regista alla tv russa: tornerò per il richiamo - infoitsalute : Il regista Oliver Stone: 'Ho fatto il vaccino russo Sputnik V, tornerò per il richiamo' -