Il Presidente: "Situazione difficile. Nuove restrizioni? Non sono ostile" (Di martedì 15 dicembre 2020) I nuovi casi di positivi al coronavirus in Veneto sono 3.320 nelle ultime 24 ore, il 6,30% su 52.641 mila tamponi eseguiti. Covid Veneto, il Governatore Zaia: “Mai così tanti morti in un giorno” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) I nuovi casi di positivi al coronavirus in Veneto3.320 nelle ultime 24 ore, il 6,30% su 52.641 mila tamponi eseguiti. Covid Veneto, il Governatore Zaia: “Mai così tanti morti in un giorno” su Notizie.it.

RobTallei : Il presidente di Confindustria Macerata Guzzini: 'Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne… - Affaritaliani : L'ex presidente della Bce avvisa: 'Il flusso di sussidi alle aziende sta coprendo i dati reali' #15dicembre #Draghi… - TaszuC : RT @ferrazza: Il presidente dell’Istat Blangiardo ha detto che nel 2020 ci saranno 700mila morti in Italia, quasi il 10% per coronavirus. U… - GiorgioAntonel1 : RT @ProfCampagna: La Merkel farà entrare la Germania in lockdown per le feste, a causa del Covid. In Italia, Guzzini, presidente di Confin… - ilSesta : RT @ferrazza: Il presidente dell’Istat Blangiardo ha detto che nel 2020 ci saranno 700mila morti in Italia, quasi il 10% per coronavirus. U… -