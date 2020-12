Il presidente della Campania è chiamato a risarcire 403mila euro (Di martedì 15 dicembre 2020) De Luca citato dalla Corte dei Conti per sperpero di denaro pubblico che ora è chiamato a risarcire. De Luca citato dalla Corte dei Conti per sperpero di denaro pubblico su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) De Luca citato dalla Corte dei Conti per sperpero di denaro pubblico che ora è. De Luca citato dalla Corte dei Conti per sperpero di denaro pubblico su Notizie.it.

Tg3web : Il giornalista e scrittore Corrado Augias ha annunciato che restituirà alla Francia le insegne della Legion d'Onore… - romeoagresti : Il presidente della #Juve, Andrea #Agnelli, in occasione della premiazione del Golden Boy 2020: '#Dybala? Mi risult… - chetempochefa : 'In particolare grazie oggi a Corrado Augias, che ha annunciato che domani restituirà il prestigioso conferimento d… - CosenzaChannel : Il presidente della Regione sul nuovo responsabile: «Persona giusta per la sburocratizzazione» - GlobalCRL : RT @Matteo_Angioli: 'Occorrono libera informazione e un pieno riconoscimento del #DirittoAllaConoscenza per ogni cittadina e ogni cittadino… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente della Papa Francesco: ricevuta in udienza la presidente della Slovacchia Servizio Informazione Religiosa Usa, Joe Biden presidente: “La democrazia ha vinto. Ora voltiamo pagina”

Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America: grazie ai grandi elettori è stato confermato il voto popolare. Una terra promessa di Barack Obama

Una terra promessa è il primo volume delle memorie della presidenza di Barack Obama. Un racconto appassionante. Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America: grazie ai grandi elettori è stato confermato il voto popolare.Una terra promessa è il primo volume delle memorie della presidenza di Barack Obama. Un racconto appassionante.