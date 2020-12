Il Pres Confindustria Macerata sul Covid | Bisogna riaprire Anche se qualcuno morirà | pazienza | video

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ilidente disezione di, Domenico Guzzini, ha pronunciato una frase molto triste durante l'evento online "Made For Italy per la Moda", che ha scatenato l'indignazione di migliaia di utenti: "Ci aspetta un Natale molto magro, ma le persone sono un po' stdi questa situazione e vorrebbero venirne fuori.se". Guarda tutti iCampagna VacciniPrimula NonePaziente Serenata NoneCardarelli, uomo morto nel bagno del Pronto Soccorso Dall'Ospedale Cardarelli di Napoli le terribili immagini che mostrano la situazione ci ...

Sono destinate a far discutere le affermazioni di Domenico Guzzini, presidente di Confindustria Macerata, pronunciate ieri, 14 dicembre, nel corso di un evento online. Guzzini, parlando ...IL DIBATTITOUDINE I corregionali all'estero come risorsa fondamentale in un momento economico incerto. Imprenditori che hanno trovato fortuna in Asia a confronto con rappresentanti dell'imprenditoria.