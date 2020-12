Il premier Conte fa melina, e Renzi: il catalogo è questo (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Continua il braccio di ferro tra il premier, Giuseppe Conte, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Dopo gli incontri con M5S e Pd svolti ieri sera, oggi era previsto il faccia faccia tra i due duellanti. Alla fine è saltato, perché la ministra Teresa Bellanova era a Bruxelles per un incontro con i colleghi europei. Al momento ancora non è stata fissata un’altra data, ma è possibile che si svolga già domani sera al ritorno della ministra. Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Continua il braccio di ferro tra il premier, Giuseppe Conte, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Dopo gli incontri con M5S e Pd svolti ieri sera, oggi era previsto il faccia faccia tra i due duellanti. Alla fine è saltato, perché la ministra Teresa Bellanova era a Bruxelles per un incontro con i colleghi europei. Al momento ancora non è stata fissata un’altra data, ma è possibile che si svolga già domani sera al ritorno della ministra.

marcodimaio : Polemiche pretestuose su slittamento dell'incontro tra @ItaliaViva e premier #Conte. La ministra @TeresaBellanova è… - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - fanpage : Nuova doccia fredda per il Premier Giuseppe Conte: la maggior parte degli italiani vorrebbe Mario Draghi nella gest… - matteo_turri : RT @magnomiche: Al ministro Speranza e al Cts (poiché il premier Conte non ne parla mai) Siete in grado di fornire una spiegazione convinc… - apavo75 : RT @gennaromigliore: Mi pare di capire che Conte stia tornando indietro su cabina di regia e servizi segreti. Come detto in precedenza, sol… -