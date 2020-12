Il portiere del Napoli Femminile incontra Ospina: “È stata una grande emozione” (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Catalina Perez, portiere del Napoli Femminile ha incontrato l’estremo difensore del Napoli David Ospina. I due non hanno in comune soltanto il ruolo ma sono anche connazionali. “È stata una grande emozione per il nostro portiere poter trascorrere qualche ora con il celebre collega – scrive la pagina del Napoli Femminile – che le ha fornito tanti preziosi consigli e si è dimostrato estremamente disponibile. David e Catalina, due veri numeri uno!” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Catalina Perez,delhato l’estremo difensore delDavid. I due non hanno in comune soltanto il ruolo ma sono anche connazionali. “Èunaper il nostropoter trascorrere qualche ora con il celebre collega – scrive la pagina del– che le ha fornito tanti preziosi consigli e si è dimostrato estremamente disponibile. David e Catalina, due veri numeri uno!” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

