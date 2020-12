Il nuovo smartphone Nokia che costa 69 euro (Di martedì 15 dicembre 2020) (Foto: Nokia)In un’epoca votata al 5G debutta uno degli smartphone 4G più economici di sempre e il prezzo è appena di 69 euro: Nokia C1 Plus è pronto a sbarcare in Italia con una scheda tecnica davvero completa per un costo così basso. A bordo c’è Android 10 nella versione Go Edition dedicata ai modelli low-cost e i colori sono due, blu e rosso. Strettamente imparentato con quel Nokia C2 ufficializzato la scorsa primavera, il nuovo C1 Plus è stato ufficializzato da Hdm Global pensando a chi vuole sì spendere poco, ma non si accontenta di un cellulare in grado soltanto di telefonare e messaggiare. Grazie alla connessione 4G può infatti collegarsi alle reti Lte di quarta generazione per navigare a buona velocità. Dotato di scheda wireless 802.11 b/g/n, del modulo bluetooth 4.2, gps e ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020) (Foto:)In un’epoca votata al 5G debutta uno degli4G più economici di sempre e il prezzo è appena di 69C1 Plus è pronto a sbarcare in Italia con una scheda tecnica davvero completa per un costo così basso. A bordo c’è Android 10 nella versione Go Edition dedicata ai modelli low-cost e i colori sono due, blu e rosso. Strettamente imparentato con quelC2 ufficializzato la scorsa primavera, ilC1 Plus è stato ufficializzato da Hdm Global pensando a chi vuole sì spendere poco, ma non si accontenta di un cellulare in grado soltanto di telefonare e messaggiare. Grazie alla connessione 4G può infatti collegarsi alle reti Lte di quarta generazione per navigare a buona velocità. Dotato di scheda wireless 802.11 b/g/n, del modulo bluetooth 4.2, gps e ...

realmeItalia : Nuovo #realme7i, il miglior smartphone di sempre per il gaming, in vendita su - dadisem : Ma com'è 'sto #Razr? Tutto sul nuovo smartphone 'a conchiglia' di Motorola, in versione 5G @SkyTG24 - GizChinait : #VIVO brevetta un nuovo smartphone pieghevole, con pennino integrato - PuntoCellulare : Annunciato questa mattina in modo ufficiale il nuovo Nokia 5.4, lo smartphone di fascia media di cui nei giorni sco… - Giancarlo1970 : @stopcensura2020 Apposta vanno via . Da noi vivacchiano a panza all’aria , Smartphone nuovo di pacca è abbigliament… -