Il nuovo realme 7i: sotto l’albero di Natale a 149,90 euro (Di martedì 15 dicembre 2020) Chissà quante letterine con la scritta “errata corrige” saranno rispedite a Babbo a causa dell’uscita del nuovo smartphone realme 7i. Entusiasmante per contenuti e per il prezzo. Il 15 e il 16 dicembre, nelle 24 ore dal suo lancio ufficiale, realme 7i sarà proposto a 149,90 euro al posto di 169,90 euro. Tutte le caratteristiche di realme 7i Ecco tutti gli highlights di questo nuovo realme 7i. Dal peso di 208 grammi, l’ultimo (almeno per ora) smartphone della serie 7 di realme si allinea alle dimensioni dei flagship con un display da 6,5 pollici, e risoluzione Hd+. Un display capace di dare soddisfazione nel gioco come nella visione di serie tv grazie al rapporto schermo/corpo pari all’88,7 per cento. Il design del lato B si ispira ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020) Chissà quante letterine con la scritta “errata corrige” saranno rispedite a Babbo a causa dell’uscita delsmartphone7i. Entusiasmante per contenuti e per il prezzo. Il 15 e il 16 dicembre, nelle 24 ore dal suo lancio ufficiale,7i sarà proposto a 149,90al posto di 169,90. Tutte le caratteristiche di7i Ecco tutti gli highlights di questo7i. Dal peso di 208 grammi, l’ultimo (almeno per ora) smartphone della serie 7 disi allinea alle dimensioni dei flagship con un display da 6,5 pollici, e risoluzione Hd+. Un display capace di dare soddisfazione nel gioco come nella visione di serie tv grazie al rapporto schermo/corpo pari all’88,7 per cento. Il design del lato B si ispira ...

realmeItalia : Nuovo #realme7i, il miglior smartphone di sempre per il gaming, in vendita su - dopapo : ?????? Strenna di NATALE!???? REALME 7 by OPPO?? Pearl White???? 8/128GB, 48Mpx, 6,5', 5000mAh ?????? PARI AL NUOVO ,?? sul mio… - dopapo : ?????? Occasione di NATALE!???? REALME 7 by OPPO?? Pearl White???? 8/128GB, 48Mpx, 6,5', 5000mAh ?????? PARI AL NUOVO ,?? sul m… - clikservernet : Realme 7i, il 15 dicembre debutta in Italia il nuovo smartphone di fascia media - Noovyis : (Realme 7i, il 15 dicembre debutta in Italia il nuovo smartphone di fascia media) Playhitmusic -… -