Il Natale della nuova Europa (Di martedì 15 dicembre 2020) Ha proprio ragione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quando ammonisce che "i nazionalismi non devono intralciare il Recovery Fund" appena approvato dallo storico Consiglio Europeo del 10 dicembre 2020; ma ci permettiamo di aggiungere anche "i sovranismi, gli egemonismi, le miopie e tutti gli egoismi". È la storia dell'Unione Europea nei vent'anni dell'euro, d'altronde, che dimostra come tutti questi "ismi", in capo ai singoli Stati e a tutti i protagonisti politici di destra e di sinistra, siano stati i peggiori nemici del processo di integrazione. Ma, come nei buoni romanzi d'appendice, facciamo quattro passi indietro. In principio c'è la fase preparatoria dell'euro, con il trattato di Maastricht (1992), con i suoi parametri intelligenti e flessibili di convergenza per la creazione dell'Unione monetaria ed economica (UME), quella del futuro euro, in ...

Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, ospite di 'L'aria che tira' su La7, ha dichiarato che non c'è una terza ondata di Covid. Il Natale della nuova Europa

10 dicembre 2020. L'Ue diventa, come d'incanto, più solidale, federale, proiettata nel futuro. È il "momento Merkel". Mentre i nostri sovranisti continuano ad andare "contra ventum" ...