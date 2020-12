Il miglior regalo di Natale lo faccio a me | esco dalle chat online

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Con il lockdown quello che mi succede, molto, succede al cellulare. Che altrove non si muove una foglia, ma lì dentro, invece, è tutto un subbuglio di azioni ed emozioni. Ed è con il lockdown, infatti, che la mia relazione col cellulare si è trasformata, direi, in qualcosa di malsano. Non posso dare la colpa allo strumento in sé, perché col Covid passi – appunto – la vita al telefono, lo usi per lavoro, non è che lo puoi mettere in un angolo e quello non dà più fastidio. Sono le persone che senti e non puoi vedere, le tue relazioni con i social media, le foto, le email, i colleghi, gli amici, i parenti. Il tuo universo affettivo e professionale. Un precipitato della vita che avevi – se la avevi – e una promessa per la tua vita futura, quando si potrà nuovamente averne una. Cosa fai, metti da parte pure quelle vite possibili e ti ritrovi in casa da sola con te stessa se va bene, o coi ...