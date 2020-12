Il Meteo per l’Italia del 15 dicembre, l’ondata di maltempo è alle spalle (Di martedì 15 dicembre 2020) l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Penisola nei giorni scorsi sembra essere davvero alle spalle, non sono segnalati, infatti, allerta Meteo di nessun tempo: sono queste le principali previsioni per l’Italia per martedì 15 dicembre 2020 Il Bollettino della Protezione Civile In base al bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 14 dicembre, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 15 dicembre non sono state attivate allerta di nessun tipo. La cartina dell’Italia è completamente verde. Il bollettino nazionale di criticità e allerta Meteo-idro è il quadro di sintesi ... Leggi su ck12 (Di martedì 15 dicembre 2020)diche si è abbattuta sulla Penisola nei giorni scorsi sembra essere davverosp, non sono segnalati, infatti,rtadi nessun tempo: sono queste le principali previsioni perper martedì 152020 Il Bollettino della Protezione Civile In base al bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 14, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 15non sono state attivaterta di nessun tipo. La cartina delè completamente verde. Il bollettino nazionale di criticità erta-idro è il quadro di sintesi ...

