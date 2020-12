Il limbo degli specializzandi in Medicina | “Noi medici costretti a fuggire all’estero”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Noi di Metropolitan Attualità abbiamo intervistato Claudia Maccarrone, romana, giovane medico laureata alla Sapienza, abilitata nel marzo di quest’anno e prossima alla specializzazione in Ginecologia. Cosa che pare ad oggi quasi impossibile a causa dei numerosi problemi con il concorso per. Claudia, all’interno di questa intervista, sarà voce dei problemi di una vera e propria generazione: la nostra, quella a cui viene negato il diritto di esercitare la propria professione, quella per cui ha lottato per anni, soprattutto in tempi di Covid. Claudia, ci hai raccontato che in questo momento 24 milache hanno partecipato al concorso SSM2020 sono bloccati a causa del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), ci spieghi cos’è successo? Vorrei iniziare spiegando cos’è SSM: SSM è il concorso nazionale che seleziona i ...