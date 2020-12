Il legno, materiale da costruzione sostenibile per un'Europa Climate Neutral nel 2050 (Di martedì 15 dicembre 2020) (Milano, 15 dicembre 2020) - In tutta Europa, come in Italia, la pandemia Covid-19 ha messo a dura prova le nostre società, causando serie difficoltà a persone e aziende e aumentando, allo stesso tempo, l'attenzione verso temi quali l‘impatto ambientale e la responsabilità dei singoli e delle imprese, come dei Governi riguardo la sostenibilità. Secondo uno studio condotto da alcuni ricercatori di Aalto University per stimare il potenziale di stoccaggio del carbonio dei nuovi edifici europei tra il 2020 e il 2040, pubblicato su Environmental Research Letters, se l'80% dei nuovi edifici residenziali in Europa fosse fatto in legno, gli edifici immagazzinerebbero 55 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno. “Oggi più che mai è fondamentale riflettere sulla sostenibilità degli spazi in cui viviamo e lavoriamo – sottolinea Peter ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) (Milano, 15 dicembre 2020) - In tutta, come in Italia, la pandemia Covid-19 ha messo a dura prova le nostre società, causando serie difficoltà a persone e aziende e aumentando, allo stesso tempo, l'attenzione verso temi quali l‘impatto ambientale e la responsabilità dei singoli e delle imprese, come dei Governi riguardo la sostenibilità. Secondo uno studio condotto da alcuni ricercatori di Aalto University per stimare il potenziale di stoccaggio del carbonio dei nuovi edifici europei tra il 2020 e il 2040, pubblicato su Environmental Research Letters, se l'80% dei nuovi edifici residenziali infosse fatto in, gli edifici immagazzinerebbero 55 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno. “Oggi più che mai è fondamentale riflettere sulla sostenibilità degli spazi in cui viviamo e lavoriamo – sottolinea Peter ...

espertocasaclim : sono state tirate in ballo le fibre di #legno - Melchin10 : @Acid0_nucleic0 Cosa usi? V-ray? A me piace molto. Solo ho un piccolo dubbio sul materiale del tavolo. Avrei forse… - Milli_Parquet : L' ELEGANZA DEL BATTISCOPA IN LEGNO MONTATO SU UNA SCALA DI DIVERSO MATERIALE. - DevisZanaga : RT @DevisZanaga: La maestra di mia figlia è fiera di aver fatto fare loro un lavoretto per Natale con materiale di recupero. Ho dovuto mang… - willycuba65 : RT @DevisZanaga: La maestra di mia figlia è fiera di aver fatto fare loro un lavoretto per Natale con materiale di recupero. Ho dovuto mang… -

Ultime Notizie dalla rete : legno materiale Il legno, materiale da costruzione sostenibile per un'Europa Climate Neutral nel 2050 Adnkronos Il legno, materiale da costruzione sostenibile per un'Europa Climate Neutral nel 2050

(Milano, 15 dicembre 2020) - In tutta Europa, come in Italia, la pandemia Covid-19 ha messo a dura prova le nostre società, causando serie difficoltà ... Pietra a spacco e legno. Un'abitazione immersa nella natura siciliana

15/12/2020 - Progettata dall’Architetto Vincenzo Leggio, in provincia di Ragusa, Casa Puntara è una residenza unifamiliare che si immerge armoniosamente nel paesaggio siciliano grazie al suo aspetto g ... (Milano, 15 dicembre 2020) - In tutta Europa, come in Italia, la pandemia Covid-19 ha messo a dura prova le nostre società, causando serie difficoltà ...15/12/2020 - Progettata dall’Architetto Vincenzo Leggio, in provincia di Ragusa, Casa Puntara è una residenza unifamiliare che si immerge armoniosamente nel paesaggio siciliano grazie al suo aspetto g ...