Il leader di Boko Haram rivendica il rapimento di 300 studenti | “Chi non segue l’Islam muore” video

(Di martedì 15 dicembre 2020) I terroristi islamici dihannoto ildi oltre trecento dia Kankara, nello stato di Katsina, nel nordovest della Nigeria. Il giornale online The Daily Nigerian ha ricevuto unazione daldi, Abubakar Shekau, che conferma il sequestro deglida parte del gruppo. I terroristi sono arrivati venerdì sera, in sella alle loro motociclette, armati di Kalašnikov. Il gruppo armato ha ingaggiato una sparatoria con gli addetti alla sicurezza. Hanno minacciato i ragazzi che li avrebbero uccisi qualora avessero tentato di fuggire. Molti sono riusciti a scappare ugualmente e si sono salvati. “Quello che è accaduto a Katsina è stato fatto per promuovere ...

In Africa sta crescendo in modo esponenziale il terrorismo islamico. Basta vedere cosa sta accadendo nella zona del Sahel. Proprio in queste ore in Niger c'è stato ...Il gruppo jihadista Boko Haram ha rivendicato il rapimento di circa 300 studenti nigeriani nello Stato di Katsina, nel nordovest della ...