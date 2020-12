Il Governo auspica che l’Ema approvi prima possibile il vaccino anti-Covid. Conte: “Prime dosi Pfizer dal 29 dicembre” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando dell’iter che porterà l’Agenzia europea per i medicinali a dare il via libera alla somministrazione dei vaccini anti-Covid nei Paesi dell’Ue. Al vaccino anti-Covid è dedicato anche un passaggio dell’intervista che il premier Giuseppe Conte ha rilasciato a La Stampa. “Il 29 dicembre – ha detto il presidente del Consiglio – Pfizer metterà a disposizione le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) “Il mio auspicio è che, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare ilBiontech incipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando dell’iter che porterà l’Agenzia europea per i medicinali a dare il via libera alla somministrazione dei vaccininei Paesi dell’Ue. Alè dedicato anche un passaggio dell’intervista che il premier Giuseppeha rilasciato a La Stampa. “Il 29– ha detto il presidente del Consiglio –metterà a disposizione le ...

