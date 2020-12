Il dono di Natale del Milan alle scuole: settanta tablet a due scuole di Milano (Di martedì 15 dicembre 2020) 70 tablet donati a due istituti comprensivi di Milano per realizzare ambienti didattici innovativi e, nel caso di un terzo lockdown, da consegnare alle famiglie. Il Milan risponde ancora una volta alla chiamata fatta dal Comune di Milano attraverso "scuole aperte". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) 70donati a due istituti comprensivi dio per realizzare ambienti didattici innovativi e, nel caso di un terzo lockdown, da consegnarefamiglie. Ilrisponde ancora una volta alla chiamata fatta dal Comune dio attraverso "aperte". L'articolo .

