Il documento del Cts che ha portato l' esecutivo a una stretta per Natale

Un documento del Cts chiederebbe più meccanismi di controllo, ulteriore limitazione della circolazione interregionale e coprifuoco anticipato. Nuovo Dpcm, il documento che ha spinto il Governo a misure più rigide su Notizie.it.

Con il nuovo Dpcm, il Governo vorrebbe imporre una zona rossa in tutta Italia: un documento "segreto" avrebbe spinto a misure più rigide. La ricetta di Draghi contro la lunga recessione: cosa fare con il Recovery Fund?

Sono, infatti, giorni campali per il Governo Conte, alle prese con la definizione dei progetti da finanziare con i fondi UE nel documento del Piano nazionale di ripresa e resilienza.