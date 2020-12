Il diario di Anne Frank di Ozanam e Nadji

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) In un’epoca in cui sempre meno sono coloro che possono portare la propria testimonianza di persona si fa urgente più che mai la necessità di prendersi cura della memoria: con l’adattamento die i disegni di– due tra i più apprezzati autori delle bande dessinée franco-belga – un classico imprescindibile assume la forma del graphic novel per raccontare, ai ragazzi come agli adulti, la drammatica storia di. L’edizione a fumetti del celebresarà disponibile dal 20 gennaio 2021 per Edizioni Star Comics. «Pensare a quelli che sono andati è un incubo. Come non sentirsi colpevoli? Quando comincio a ridere mi fermo con stupore. Mi vergogno. Ma non posso piangere tutto il tempo. Non servirà a nessuno se restiamo cupi come adesso. Non prendertela, Kitty! Quest’incubo finirà. ...