Il Cts si spacca sul parere al governo |   gli esperti del ministero non lo firmano

Ultime Notizie dalla rete : Cts spacca

Corriere della Sera

La situazione in Italia non è ancora delle migliori, stando al Cts la curva epidemiologica non è scesa come previsto e c’è chi ipotizza un lockdown a Natale in ...Il governo spaccato sulle decisioni da prendere ... Oggi è prevista una nuova riunione degli esperti del Cts. Poi Palazzo Chigi dovrà decidere cosa si potrà o meno fare durante le feste. Una decisione ...