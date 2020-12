Il Covid in Italia non uccide allo stesso modo, il 36,7% dei morti è in Lombardia: ecco la mappa della mortalità nelle regioni (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Covid non uccide allo stesso modo in tutta Italia. La mortalità da Coronavirus nel nostro Paese, o più precisamente la letalità, «si manifesta con estrema... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 dicembre 2020) Ilnonin tutta. Lada Coronavirus nel nostro Paese, o più precisamente la letalità, «si manifesta con estrema...

myrtamerlino : In Germania Angela #Merkel ha deciso un #lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Adottereste questo provvedimento a… - myrtamerlino : Mentre la #Merkel annuncia il #lockdown, noi in Italia in un momento così delicato, sotto #Natale parliamo di rimpa… - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - ASampierdarena : Non so poi come venga gestito l'obbligo di presentare il referto di un tampone fatto da poco, o di doversi sottopor… - Mi73Ma09 : RT @ProfCampagna: La Merkel farà entrare la Germania in lockdown per le feste, a causa del Covid. In Italia, Guzzini, presidente di Confin… -