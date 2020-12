Il Covid fa paura | Giappone sospende la promozione del turismo

Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) TOKYO – Il governo giapponese ha deciso la sospensione temporanea del suo programma di sussidi per la promozione del turismo interno, fortemente criticato dall’opinione pubblica negli ultimi giorni come possibile veicolo di diffusione del virus. La campagna, nota come ‘Go To Travel’, sarà interrotta a livello nazionale dal 28 dicembre all’11 gennaio “con riserva di prorogarne il blocco in base a come evolverà il quadro dei contagi dopo le vacanze di Capodanno”, come dichiarato dal primo ministro Yoshihide Suga al termine della riunione della task force del governo incaricata di gestire la pandemia. Il ritardo nel prendere decisioni per contrastare quella che gli esperti definiscono terza ondata di contagi nel Paese ha provocato un crollo dei consensi verso il governo, che in soli due mesi ha visto scendere la percentuale di approvazione da parte degli elettori da quasi il 70% al 40% registrato negli ultimi sondaggi diffusi dai media in questi giorni.