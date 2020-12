Il Covid-19 non sente ragioni: 7 milioni di italiani con problemi di udito, isolati nel lockdown (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono ben 7 milioni gli italiani con problemi d’udito. Una popolazione che a causa dei periodi di lockdown è rimasta ancora più isolata. Per lo più over 65, rappresentano il 12,1% della popolazione italiana e in questi mesi di emergenza Coronavirus hanno dovuto far fronte anche ad un altro tipo di isolamento, quello acustico, che si sommato ai già notevoli disagi del distanziamento sociale. Si va dalle difficoltà a percepire le voci sussurrate, che riguarda il 45,5%, il quale indica che questo accade a volte (32,3%) o frequentemente (13,2%), fino alla necessità di chiedere alle persone di ripetere ciò che hanno detto (54,7%) fino alla difficoltà di sentire i programmi alla TV o alla radio (26,9%). Secondo Anifa, l’associazione di Confindustria Dispositivi Medici che rappresenta le aziende che producono ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono ben 7glicond’. Una popolazione che a causa dei periodi diè rimasta ancora più isolata. Per lo più over 65, rappresentano il 12,1% della popolazione italiana e in questi mesi di emergenza Coronavirus hanno dovuto far fronte anche ad un altro tipo di isolamento, quello acustico, che si sommato ai già notevoli disagi del distanziamento sociale. Si va dalle difficoltà a percepire le voci sussurrate, che riguarda il 45,5%, il quale indica che questo accade a volte (32,3%) o frequentemente (13,2%), fino alla necessità di chiedere alle persone di ripetere ciò che hanno detto (54,7%) fino alla difficoltà di sentire i programmi alla TV o alla radio (26,9%). Secondo Anifa, l’associazione di Confindustria Dispositivi Medici che rappresenta le aziende che producono ...

