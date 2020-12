Il consigliere M5S di Milano tradito dallo streaming (Di martedì 15 dicembre 2020) streaming e M5S, un binomio che – nella politica italiana – sembra nato così. Se non ci fossero stati i pentastellati, forse, le dirette in streaming delle riunioni istituzionali non sarebbero entrate così nell’immaginario collettivo dell’elettorato italiano. Eppure, oggi, un esponente del M5S sembra essere stato tradito proprio da quella stessa tecnologia che ha rappresentato per anni l’asse portante del partito fondato da Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio: il consigliere comunale di Milano Gianluca Corrado si è collegato con la sua commissione ambiente, mentre era in bagno a farsi la doccia. Il motivo? Aveva dimenticato di disattivare il video. LEGGI ANCHE > La frase di Burioni sul Covid e la Roma: «Su Twitter non si possono fare battute» Gianluca Corrado e la diretta ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 dicembre 2020)e M5S, un binomio che – nella politica italiana – sembra nato così. Se non ci fossero stati i pentastellati, forse, le dirette indelle riunioni istituzionali non sarebbero entrate così nell’immaginario collettivo dell’elettorato italiano. Eppure, oggi, un esponente del M5S sembra essere statoproprio da quella stessa tecnologia che ha rappresentato per anni l’asse portante del partito fondato da Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio: ilcomunale diGianluca Corrado si è collegato con la sua commissione ambiente, mentre era in bagno a farsi la doccia. Il motivo? Aveva dimenticato di disattivare il video. LEGGI ANCHE > La frase di Burioni sul Covid e la Roma: «Su Twitter non si possono fare battute» Gianluca Corrado e la diretta ...

