Il colore dell’Italia a Natale è l’arancione: la nuova ipotesi per le feste (Di martedì 15 dicembre 2020) Pare si deciderà oggi. Eppure ci sembrava che il Governo avesse già deciso il 3 dicembre, quando il Premier Giuseppe Conte, parlava dei sacrifici, del Natale che ci aspettava e del fatto che l’Italia sarebbe diventata presto una grande zona gialla. E poi, che cosa è successo, che cosa è cambiato dai primi di dicembre a oggi? Molte regioni come aveva auspicato il premier sono tornate a essere gialle, i negozi hanno riaperto, i ristoranti anche. E gli italiani si sono riversati nelle piazze, nelle strade per gli acquisti di Natale ma non solo. In cerca di normalità si sono dimenticate tutte le regole del distanziamento sociale, molte mascherine coprivano il mento invece che la bocca e il naso. Tutto come ad agosto, questa volta con cappelli e sciarpe e con un altro grande problema: il Natale. Natale che significa pranzi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020) Pare si deciderà oggi. Eppure ci sembrava che il Governo avesse già deciso il 3 dicembre, quando il Premier Giuseppe Conte, parlava dei sacrifici, delche ci aspettava e del fatto che l’Italia sarebbe diventata presto una grande zona gialla. E poi, che cosa è successo, che cosa è cambiato dai primi di dicembre a oggi? Molte regioni come aveva auspicato il premier sono tornate a essere gialle, i negozi hanno riaperto, i ristoranti anche. E gli italiani si sono riversati nelle piazze, nelle strade per gli acquisti dima non solo. In cerca di normalità si sono dimenticate tutte le regole del distanziamento sociale, molte mascherine coprivano il mento invece che la bocca e il naso. Tutto come ad agosto, questa volta con cappelli e sciarpe e con un altro grande problema: ilche significa pranzi ...

