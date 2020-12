Il collegio 5, stasera esami finali: chi si diploma (Di martedì 15 dicembre 2020) Il collegio 5, stasera l’ultima puntata: le ansie e le preoccupazioni dei ragazzi che ambiscono al diploma (Instagram)Con la fine dell’anno ormai alle porte giunge al termine anche la quinta edizione del docu-reality di RaiDue, Il collegio. stasera ci sarà l’atto finale con le prove, gli esami e i diplomi. Si respirerà l’area ormai passata da tempo da chi ha qualche anno in più, quel sapore misto di terrore e rilassatezza per essere giunti al traguardo. L’ansia per gli esami, l’obbligo di studiare che fa a pugni con la mancanza di volontà. Non manca ovviamente chi vuole fare bella figura ma senza impegnarsi molto, cercando una sola via: quella della copia. E come avviene alla fine di ogni percorso, non mancheranno momenti di divertimento che ognuno di ... Leggi su ck12 (Di martedì 15 dicembre 2020) Il5,l’ultima puntata: le ansie e le preoccupazioni dei ragazzi che ambiscono al(Instagram)Con la fine dell’anno ormai alle porte giunge al termine anche la quinta edizione del docu-reality di RaiDue, Ilci sarà l’atto finale con le prove, glie i diplomi. Si respirerà l’area ormai passata da tempo da chi ha qualche anno in più, quel sapore misto di terrore e rilassatezza per essere giunti al traguardo. L’ansia per gli, l’obbligo di studiare che fa a pugni con la mancanza di volontà. Non manca ovviamente chi vuole fare bella figura ma senza impegnarsi molto, cercando una sola via: quella della copia. E come avviene alla fine di ogni percorso, non mancheranno momenti di divertimento che ognuno di ...

edshirt : ma ci pensate che stasera c'è l'ultima puntata del Collegio? diciamo addio all'unico momento di spensieratezza settimanale #Ilcollegio - kitsunetsukij : Stasera c’è Il Collegio che gioia. - cieldhiver_ : oggi vivo solo in funzione del collegio stasera perché questa giornata raga worst experience of my fucking life - Lupo1960 : RT @giopank: Un paio di anticipazioni del discorso che Biden pronuncerà stasera tra circa un’ora dopo aver vinto il Collegio elettorale e a… - giaduxd : stasera ultima puntata del #collegio ansia -