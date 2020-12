Il cibo come simbolo di unione, ecco il ‘PanCeCa’: il panettone della Valle del Titerno (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Una commistione di idee che ha portato alla creazione di un panettone che potesse rappresentare appieno il territorio della Valle del Titerno. Il cibo come veicolo di unione e collaborazione. E’ così che nasce il “PanCeCa”, la “variante” titernina del tradizionale panettone meneghino. L’idea è di Pasquale Durante, di Cerreto Sannita, estimatore della cucina del territorio e assaggiatore di formaggi. La realizzazione è di Biagio Federico, di San Lorenzello, e chef di un noto ristorante di San Leucio del Sannio (CE). Il nome nasce dall’associazione linguistica tra il panettone, la cittadina di Cerreto Sannita e quella di San Lorenzello. L’idea alla base è semplice ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Una commistione di idee che ha portato alla creazione di unche potesse rappresentare appieno il territoriodel. Ilveicolo die collaborazione. E’ così che nasce il “PanCeCa”, la “variante” titernina del tradizionalemeneghino. L’idea è di Pasquale Durante, di Cerreto Sannita, estimatorecucina del territorio e assaggiatore di formaggi. La realizzazione è di Biagio Federico, di San Lorenzello, e chef di un noto ristorante di San Leucio del Sannio (CE). Il nome nasce dall’associazione linguistica tra il, la cittadina di Cerreto Sannita e quella di San Lorenzello. L’idea alla base è semplice ...

enricoruggeri : Le code per il cibo. Come durante la guerra. - Cocainacurativa : Piccola aggiunta: mica i porno di abusi adesso sono tutti eliminati, fondamentalmente è come se per eliminare il ci… - liebemaze : Sto leggendo troppi 'tw // food' e non so come pensarla a riguardo, avevo letto che metterli è sbagliato e da una p… - patroclo1991 : RT @SiavoushF: A Milano, il centro dell’economia italiana succede questo, nel resto di Italia come stanno le cose? - muntzer_thomas : RT @SiavoushF: A Milano, il centro dell’economia italiana succede questo, nel resto di Italia come stanno le cose? -

Ultime Notizie dalla rete : cibo come Milano, la fila per il cibo dei nuovi poveri. «Anche un euro fa la differenza» Corriere della Sera La malnutrizione potrebbe uccidere 153 bambini al giorno nei prossimi due anni

Secondo il nuovo rapporto ‘Nutrition Critical’ 9,3 milioni di bambini sono a rischio di deperimento. Save The Children chiede a governi e agenzie umanitarie un’azione immediata per contrastare la fame ... Recovery: Coldiretti, dal cibo 1 milione di posti green

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Dal cibo 1 milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni, con una decisa svolta dell'agricoltura verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale, ... Secondo il nuovo rapporto ‘Nutrition Critical’ 9,3 milioni di bambini sono a rischio di deperimento. Save The Children chiede a governi e agenzie umanitarie un’azione immediata per contrastare la fame ...(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Dal cibo 1 milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni, con una decisa svolta dell'agricoltura verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale, ...