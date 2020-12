Il Cadice si riprende la Liga | abbandonato il ricordo utopico del Mágico González | macina punti col 4-4-2 e concretezza di mister Cervera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Lui ha fatto le valigie una mattina di 29 anni fa. Eppure non c’è luogo della città che non parli ancora di lui. È come se i mattoni delle case, l’asfalto delle strade, il legno delle panchine, i banconi dei bar avessero assorbito la sua anima giorno dopo giorno. Per otto lunghi anni. Perché aparlare di calcio vuol dire parlare del. E parlare delvuol dire parlare di tutto tranne che di calcio. Significa fare i conti con se stessi, sfogliare le pagine del proprio album di ricordi, ritornare con la mente a quando tutto sembrava possibile. O almeno è così in Andalusia. Aquell’attaccante dal naso pronunciato e dalle gambe a stecchino non ha solo giocato a pallone. Ha vissuto. Si è ubriacato. Ha ballato in discoteca fino a quando la notte non ...