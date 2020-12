Il 2020 raccontato da TikTok | 10 cose da sapere

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 dicembre 2020) È nata due anni fa, ma il grande momento di TikTok è questo. La piattaforma cinese lanciata nel 2018 sta per chiudere il 2020 con traguardi record: è la app più scaricata dell’anno in Italia, e in generale quella che si sta diffondendo più rapidamente nel mondo, disponibile ormai in 150 mercati e in 75 lingue diverse.