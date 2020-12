Il 16 dicembre il panel sui 20 anni delle donne nelle forze armate

Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Una maratona in diretta sul portale della Difesa quella che inizierà domani alle 9.30 e proseguirà anche giovedì 17, promossa dal Centro Alti Studi della Difesa per parlare delle Donne in Armi. Si ripercorreranno 20 anni di storia della legge 380 che ha consentito l’arruolamento femminile nelle Forze Armate. Proprio in questa cornice sarà presentato lo Speciale della Dire dedicato alle ‘Donne nelle Forze Armate‘ e annunciato il libro ‘Storie di Donne in Armi‘ e frutto della collaborazione tra la testata e lo Stato Maggiore della Difesa.Si parlerà anche dei teatri operativi e dell’impegno della Difesa nel contrasto alla violenza di genere. Parità, complementarietà ed esclusività le parole d’ordine attraverso cui saranno presentate le specialità e l’impiego delle donne soldato. Numerosi gli ospiti e le partecipazioni istituzionali. I PARTECIPANTI