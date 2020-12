I piani vaccini degli stati tedesco | spagnolo e francese

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il piano deipreparato da Germania, Francia e Spagna dopo che l'Ema avrà dato il via libera alla distribuzione. Il piano per la somministrazione deidi Germania, Francia e Spagna su Notizie.it.

è previsto l’arrivo in Puglia di 49.302 dosi di vaccino anti-covid da somministrare in 11 punti ... per garantire l'implementazione dei Piani regionali di vaccinazione e il loro raccordo con il Piano ...“Quasi tutti i piani vaccinali fin qui elaborati ... che ha fatto finora un milione e settecentomila morti nel mondo, si dovranno vaccinare i più giovani.” Lo ha detto Maria Van Kerkhove, 43 anni ed ...