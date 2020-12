I Paesi con l’economia digitale hanno affrontato meglio il coronavirus (Di martedì 15 dicembre 2020) Olanda, Paesi scandinavi, Nuova Zelanda, Singapore, Stati Uniti. Sono i Paesi che, secondo il World Economic Forum, hanno superato meglio la prima parte della pandemia mondiale (e una sezione significativa della seconda). Lo hanno fatto, principalmente, dal punto di vista economico e del welfare: questi indici, come si può facilmente notare (soprattutto per la diffusione della pandemia in Olanda, in Svezia e negli stessi Stati Uniti) non coincidono con il numero di contagi e il bilancio delle vittime, ma tant’è. LEGGI ANCHE > L’istituto che ha studiato il genoma del ceppo serbo ridimensiona la sicurezza di Zaia Paesi che hanno superato il coronavirus, i criteri analizzati L’elemento principale che è stato valutato dal WEF riguarda un aspetto molto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 dicembre 2020) Olanda,scandinavi, Nuova Zelanda, Singapore, Stati Uniti. Sono iche, secondo il World Economic Forum,superatola prima parte della pandemia mondiale (e una sezione significativa della seconda). Lofatto, principalmente, dal punto di vista economico e del welfare: questi indici, come si può facilmente notare (soprattutto per la diffusione della pandemia in Olanda, in Svezia e negli stessi Stati Uniti) non coincidono con il numero di contagi e il bilancio delle vittime, ma tant’è. LEGGI ANCHE > L’istituto che ha studiato il genoma del ceppo serbo ridimensiona la sicurezza di Zaiachesuperato il, i criteri analizzati L’elemento principale che è stato valutato dal WEF riguarda un aspetto molto ...

gualtierieurope : Positivo incontro con @RishiSunak, Cancelliere dello Scacchiere britannico. Forte collaborazione tra presidenza ita… - AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - ManlioDS : Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia d… - repubblica : RT @giusmo1: Covid: hanno resistito meglio i Paesi più digitalizzati e con i migliori sistemi sociali e sanitari - nameless_sil : LOUIS IN ITALY Con che criterio poi aggiungono date in altri paesi e a noi le tolgono e lasciano solo date sold out… -

Ultime Notizie dalla rete : Paesi con Coronavirus mondo, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Usa ancora primi, Italia settima Sky Tg24 Al via Omovies Film Festival 2020, la madrina è la Croce Rossa Italiana

Sarà dedicata a tutti i volontari della Croce Rossa Italiana e ad il personale della sanità che nel mondo combatte nel debellare le epidemie, la 13a edizione di OMOVIES ... Covid/ Università Cattolica: «In Lombardia 5 volte più decessi che in Campania»

Dall’inizio della pandemia al 14 dicembre nel nostro Paese si sono registrati 65.011 decessi, dei quali il 36,7% avvenuti in Lombardia, l’11,0% in... L’ospedale oggi rimane ancora al centro delle cure ... Sarà dedicata a tutti i volontari della Croce Rossa Italiana e ad il personale della sanità che nel mondo combatte nel debellare le epidemie, la 13a edizione di OMOVIES ...Dall’inizio della pandemia al 14 dicembre nel nostro Paese si sono registrati 65.011 decessi, dei quali il 36,7% avvenuti in Lombardia, l’11,0% in... L’ospedale oggi rimane ancora al centro delle cure ...