I numeri in Congresso e l’America che non gli crede | la vera sfida di Biden inizia adesso

(Di martedì 15 dicembre 2020) Con il voto del collegio elettorale degli Stati Uniti si è conclusa la prima sofferta fase di transizione tra il presidente uscente Donald Trump e Joe, che ieri ha incassato ufficialmente il voto dei grandi elettori scelti con l’elezione popolare del 3 novembre. Eppure quello che doveva essere un proforma nel percorso verso l’insediamento alla Casa Bianca, si è rivelato un nuovo terreno di scontro tra le regole di una costituzione democratica secolare e le minacce del Tycoon, il quale ha presentato fino all’ultimo momento ricorsi ai giudici federali mentre alle autorità elettorali di almeno due stati arrivavano minacce di morte. La sede del collegio dell’Arizona, roccaforte repubblicana espugnata daper un pugno di voti, è rimasta segreta durante le operazioni di voto proprio per proteggere gli elettori. In Michigan, uno dei bacini ...

babbuezzu : @Lucrezi97533276 lo #ziomatto nn demorde le prova tutte il 6 gennaio pare che alcuni rep. provino a ribaltare il vo… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri Congresso

Dire

Presentati dalle Radioterapie Oncologiche dell’Emilia Romagna in sessione plenaria i risultati preliminari dello studio IRMA Le Aziende Sanitarie dell’Emilia - Romagna ancora una volta punto di riferi ...Futures Usa in rialzo, grazie a un nuovo piano di stimoli anti-Covid approdato al Congresso degli Stati Uniti. I futures sul Dow Jones salgono dello 0,50%, in crescita di 155 punti, preannunciando un ...