I negazionisti minacciano via email gli esperti del Ministero della Salute Rezza | “E’ la circolazione del virus che rallenta l’economia | non la sanità Senza misure si rischia il lockdown nazionale”

"Ricevo mail un po' minacciose. Nessuno vuole impedire di fare cose o mettere in atto interferenze non dovute. E' come se si rinfacciasse alla sanità pubblica di rallentare l'economia. Però l'economia non è rallentata dalle misure restrittive ma dalla circolazione del virus. Abbiamo visto che appena la circolazione virale si è abbassata l'economia è rifiorita". E' quanto ha detto il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, facendo il punto sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (leggi l'articolo). "E' chiaro – ha aggiunto Rezza – che se oggi abbiamo quasi ...

