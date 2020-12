I motivi per cui l’Italia è disposta a sacrificare la giustizia per Giulio Regeni (Di martedì 15 dicembre 2020) 871,7 milioni per 32 elicotteri prodotti da Leonardo spa. Poi due fregate Fremm, l’ultimo grido in fatto di navi da guerra a livello mondiale, scelte da Francia e Italia e in una loro variante ancor più avanzata anche dalla US Navy, la marina degli Stati Uniti. Valore unitario? 450 milioni di euro. Ma non è finita qui. Sul piatto ci sono anche aerei da guerra dell’ultima generazione, addestratori avanzati, satelliti da osservazione e forse anche droni dell’ultima generazione. Gli affari militari tra Italia ed Egitto hanno un valore economico “stellare” ed un valore strategico infinitamente più grande per il nostro paese. Così grande, evidentemente, da valere il sacrificio della giustizia per Giulio Regeni. Quanto vale per l’Italia la rinuncia ad ottenere giustizia per Giulio ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020) 871,7 milioni per 32 elicotteri prodotti da Leonardo spa. Poi due fregate Fremm, l’ultimo grido in fatto di navi da guerra a livello mondiale, scelte da Francia e Italia e in una loro variante ancor più avanzata anche dalla US Navy, la marina degli Stati Uniti. Valore unitario? 450 milioni di euro. Ma non è finita qui. Sul piatto ci sono anche aerei da guerra dell’ultima generazione, addestratori avanzati, satelliti da osservazione e forse anche droni dell’ultima generazione. Gli affari militari tra Italia ed Egitto hanno un valore economico “stellare” ed un valore strategico infinitamente più grande per il nostro paese. Così grande, evidentemente, da valere il sacrificio dellaper. Quanto vale perla rinuncia ad ottenereper...

borghi_claudio : Poi ci sarebbe questo intervento che per ovvi motivi si presta ad ironie per chi si ricordi alcuni fatti di cronaca… - chetempochefa : 'Eventi avversi gravi legati la vaccino non ci sono stati. Siccome già si sta diffondendo al disinformazione è vero… - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + Chiariti i motivi del ritardo di 15 minuti per #CagliariInter: stanno… - Tiziana20202020 : RT @Federic92567318: @soledelsud_ @Tiziana20202020 Piano ! Andiamo per priorità. Vaccinare per primi, nell’ordine: -il Sig. Bergoglio -… - bulgi81 : @marifcinter Tra tutti questi, Lukaku non lo scambio con nessuno, se non altro per motivi anagrafici. Haland è impr… -

Ultime Notizie dalla rete : motivi per I motivi per guardare la serie coreana Start-Up Wired Italia Ylenia Bonavera uccisa per motivi sentimentali o perché aveva aggredito chi l’ha accoltellata?

Ylenia Bonavera è stata uccisa per motivi sentimentali, come sostengono gli investigatori? O perché, in preda a alcol e droga, aveva aggredito la donna che l’ha accoltellata? Donna che quindi invoca l ... Nuova Peugeot 208 eletta miglior auto d’importazione dell’anno in Giappone

La nuova Peugeot 208 e la sorella elettrica e-208 sono state elette miglior "Imported Car of the Year" da COTY-Japan. È la prima volta che Peugeot vince il premio per miglior auto d'importazione dell' ... Ylenia Bonavera è stata uccisa per motivi sentimentali, come sostengono gli investigatori? O perché, in preda a alcol e droga, aveva aggredito la donna che l’ha accoltellata? Donna che quindi invoca l ...La nuova Peugeot 208 e la sorella elettrica e-208 sono state elette miglior "Imported Car of the Year" da COTY-Japan. È la prima volta che Peugeot vince il premio per miglior auto d'importazione dell' ...