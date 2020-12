I misteri del Mostro di Firenze: "Se ne parlerà per sempre" (Di martedì 15 dicembre 2020) Francesca Bernasconi Tra il 1968 e il 1985, 8 duplici omicidi sconvolsero la campagna di Firenze. Ma, a distanza di oltre 50 anni, i dubbi intorno alla vicenda sono ancora tanti e alcuni delitti sono rimasti senza un colpevole Il 9 settembre del 1985 due giovani francesi, Jean-Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot, vennero ritrovati morti in una piazzola di Scopeti, una frazione di San Casciano in Val di Pesa. Fu l'ultimo di 8 duplici omicidi avvenuti nelle campagne fiorentine tra il 1968 e il 1985 attribuiti a uno dei più temuti serial killer della storia italiana, noto come il Mostro di Firenze. Ma ancora oggi, a distanza di oltre 50 anni dal primo duplice omicidio, sono tanti i misteri, i dubbi e le incongruenze che aleggiano attorno a una storia che non è mai stata del tutto chiarita. In tutta la ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Francesca Bernasconi Tra il 1968 e il 1985, 8 duplici omicidi sconvolsero la campagna di. Ma, a distanza di oltre 50 anni, i dubbi intorno alla vicenda sono ancora tanti e alcuni delitti sono rimasti senza un colpevole Il 9 settembre del 1985 due giovani francesi, Jean-Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot, vennero ritrovati morti in una piazzola di Scopeti, una frazione di San Casciano in Val di Pesa. Fu l'ultimo di 8 duplici omicidi avvenuti nelle campagne fiorentine tra il 1968 e il 1985 attribuiti a uno dei più temuti serial killer della storia italiana, noto come ildi. Ma ancora oggi, a distanza di oltre 50 anni dal primo duplice omicidio, sono tanti i, i dubbi e le incongruenze che aleggiano attorno a una storia che non è mai stata del tutto chiarita. In tutta la ...

