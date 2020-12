I migliori orologi con movimento a vista che non vi manderanno sul lastrico (Di martedì 15 dicembre 2020) Gli orologi possono attrarre per diversi motivi, ma se ad affascinarvi sono i millimetrici movimenti dei loro ingranaggi di precisione, la scelta di un modello completamente scheletrato, o con almeno una apertura sul quadrante, è la migliore per voi. E se, fino a qualche tempo fa, orologi con queste caratteristiche erano disponibili solo a cifre folli, ecco alcuni modelli che non vi ridurranno sul lastrico. Locman Montecristo Open Heart Quadrante e fondo trasparente permettono al Locman Montecristo Open Heart di offrire una vista perfetta sul suo cuore: un cronografo automatico di manifattura svizzera. Il quadrante racchiude i tre contatori (ore, minuti, secondi), datario a finestrella e l’icona della bandierina italiana, tributo alle origini della maison. Cassa da 44 mm. Prezzo: da 1.998 euro Locman Montecristo Open ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Glipossono attrarre per diversi motivi, ma se ad affascinarvi sono i millimetrici movimenti dei loro ingranaggi di precisione, la scelta di un modello completamente scheletrato, o con almeno una apertura sul quadrante, è la migliore per voi. E se, fino a qualche tempo fa,con queste caratteristiche erano disponibili solo a cifre folli, ecco alcuni modelli che non vi ridurranno sul. Locman Montecristo Open Heart Quadrante e fondo trasparente permettono al Locman Montecristo Open Heart di offrire unaperfetta sul suo cuore: un cronografo automatico di manifattura svizzera. Il quadrante racchiude i tre contatori (ore, minuti, secondi), datario a finestrella e l’icona della bandierina italiana, tributo alle origini della maison. Cassa da 44 mm. Prezzo: da 1.998 euro Locman Montecristo Open ...

