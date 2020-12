I giudici di Masterchef le suonano al governo: “A Londra ristoranti risarciti sul serio, in Italia no” (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Dieci anni di Masterchef Italia, seguitissimo talent show culinario. Un programma in cui i giudici – Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli – valutano il talento dei concorrenti provenienti da tutta Italia. Ed è proprio “l’ultimo arrivato” a Masterchef a suonarle al governo giallofucsia: “Io qui a Londra mi sono trovato molto bene con i risarcimenti che voi chiamate cassa integrazione. Ho invece sentito molti amici di ristoranti che si sono trovati in crisi. E in Italia il sistema non ha funzionato. In questo momento la ristorazione ha bisogno di una mano. È un business che funziona sul fatto che tu guadagni tutti i giorni, e togliendo l’incasso giornaliero la società in pochi mesi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Dieci anni di, seguitissimo talent show culinario. Un programma in cui i– Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli – valutano il talento dei concorrenti provenienti da tutta. Ed è proprio “l’ultimo arrivato” aa suonarle algiallofucsia: “Io qui ami sono trovato molto bene con i risarcimenti che voi chiamate cassa integrazione. Ho invece sentito molti amici diche si sono trovati in crisi. E inil sistema non ha funzionato. In questo momento la ristorazione ha bisogno di una mano. È un business che funziona sul fatto che tu guadagni tutti i giorni, e togliendo l’incasso giornaliero la società in pochi mesi ...

EmiSilver1 : RT @francescatotolo: Giorgio Locatelli, giudice di #Masterchef: “Io qui a Londra mi sono trovato molto bene con i risarcimenti. Ho invece s… - Luciana12827144 : RT @IlPrimatoN: 'In Italia gli aiuti non hanno funzionato bene come a Londra, bisogna ripartire, ci diano la possibilità di lavorare' https… - camilla_casari : RT @francescatotolo: Giorgio Locatelli, giudice di #Masterchef: “Io qui a Londra mi sono trovato molto bene con i risarcimenti. Ho invece s… - Nerot45888119 : RT @francescatotolo: Giorgio Locatelli, giudice di #Masterchef: “Io qui a Londra mi sono trovato molto bene con i risarcimenti. Ho invece s… - VarGioCo : RT @francescatotolo: Giorgio Locatelli, giudice di #Masterchef: “Io qui a Londra mi sono trovato molto bene con i risarcimenti. Ho invece s… -