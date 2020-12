I 60 anni del Grattacielo Pirelli, simbolo della “città che sale” (Di martedì 15 dicembre 2020) L’uomo cammina con il passo lento e un po’ stanco di chi viene da un lungo viaggio. Attraversa i binari del tram accanto alla Stazione Centrale, proprio davanti al Grattacielo Pirelli. Sulle spalle, ha uno scatolone legato con lo spago. Alla mano sinistra, una valigia di cartone bianca e marrone, pesante, tanto da fargli pendere il braccio. È partito dalla Sardegna, da Olbia. In tasca, ben piegato come le cose preziose, ha un foglietto di carta con un indirizzo di Rho, dove lo aspettano i parenti che lo hanno mandato a chiamare, “vieni che qui c’è ancora lavoro”. È il tardo settembre del 1968. L’aria è grigia, pungente, annuncio dell’autunno che arriva. Ma sul volto dell’uomo la fatica non impedisce l’abbozzo d’un sorriso timido e un po’ schivo, guardando verso l’obiettivo del fotografo. Eccoci qui, a Milano, finalmente. Forse può ricominciare una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) L’uomo cammina con il passo lento e un po’ stanco di chi viene da un lungo viaggio. Attraversa i binari del tram accanto alla Stazione Centrale, proprio davanti al. Sulle spalle, ha uno scatolone legato con lo spago. Alla mano sinistra, una valigia di cartone bianca e marrone, pesante, tanto da fargli pendere il braccio. È partito dalla Sardegna, da Olbia. In tasca, ben piegato come le cose preziose, ha un foglietto di carta con un indirizzo di Rho, dove lo aspettano i parenti che lo hanno mandato a chiamare, “vieni che qui c’è ancora lavoro”. È il tardo settembre del 1968. L’aria è grigia, pungente, annuncio dell’autunno che arriva. Ma sul volto dell’uomo la fatica non impedisce l’abbozzo d’un sorriso timido e un po’ schivo, guardando verso l’obiettivo del fotografo. Eccoci qui, a Milano, finalmente. Forse può ricominciare una ...

