Hyundai - Il nuovo ceo è Jaehoon Chang (Di martedì 15 dicembre 2020) Jaehoon Chang è stato nominato ceo della Hyundai Motor Company. La sua nomina rientra in una serie di nuove cariche che il gruppo coreano ha annunciato in data 15 dicembre 2020, coinvolgendo la maggior parte delle proprie attività. Dalla Genesis alla Hyundai. Chang è stato in passato vice presidente della Hyundai e ha diretto il marchio Genesis in Corea: in questa sua nuova esperienza affiancherà il presidente Won-hee Lee lavorando ai numerosi progetti previsti dal piano Strategy 2025, che interesserà da vicino tutti i principali settori del mondo automotive e i vari brand legati all'azienda. Leggi su quattroruote (Di martedì 15 dicembre 2020)è stato nominato ceo dellaMotor Company. La sua nomina rientra in una serie di nuove cariche che il gruppo coreano ha annunciato in data 15 dicembre 2020, coinvolgendo la maggior parte delle proprie attività. Dalla Genesis allaè stato in passato vice presidente dellae ha diretto il marchio Genesis in Corea: in questa sua nuova esperienza affiancherà il presidente Won-hee Lee lavorando ai numerosi progetti previsti dal piano Strategy 2025, che interesserà da vicino tutti i principali settori del mondo automotive e i vari brand legati all'azienda.

dinoadduci : Hyundai - Il nuovo ceo è Jaehoon Chang - LanternaAlBuio : Gimbo Schicchez ha un nuovo tic nervoso, la mascella tarantolata. Sguardo fisso e ottuso sul tratto più scorrevole… - vincecpt : Nuovo CEO per #Hyundai - Hyundai_Italia : IONIQ 5, l’inizio di un nuovo orizzonte per le auto elettriche. Scopri tutto sulla prima auto a nascere sulla rivol… - megamodo : Hyundai ha svelato un video teaser per Ioniq 5, primo modello della gamma del nuovo brand IONIQ dedicato alle vett… -