Houston | abbiamo un problema | ora nemmeno i medici vogliono fare il vaccino

Leggi su ilparagone

(Di martedì 15 dicembre 2020), rischiamo di avere un bel: cosa succederebbe se fosseroe infermieri a non vaccinarsi? Un dubbio che sta turbando non poco i sonni del governo e soprattutto del ministero della Salute, costretto ai conti da un lato con un piano per la distribuzione ancora tutt’altro che definito, dall’altro con lo scetticismo e con le paure che accompagnano l’arrivo delle cure. Le ultime dichiarazioni di virologi ed esperti, nelle ultime settimane, sono state d’altronde chiare: ilè arrivato troppo in fretta, senza attendere i tempi necessari per una sperimentazione sicura. E la segretezza sui test non fa che aumentare le preoccupazioni. Ad alzare per primo la voce era stato Andrea Crisanti, il virologo che aveva espresso per primo dubbi sulla reale efficacia delle cure ...