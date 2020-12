Holden, dal 16 dicembre disponibile il nuovo singolo “Flute” feat. Gemello (Di martedì 15 dicembre 2020) Esce domani, mercoledì 16 dicembre, su tutte le piattaforme digitali “Flute”, il nuovo singolo di Holden feat. Gemello. Dopo il brano pop “Se un senso c’è”, il giovane cantautore e produttore romano continua il suo viaggio tra i diversi generi musicali con questa nuova traccia dalle sonorità più rap e urban. “Flute” è un brano dalle sonorità notturne, scure, che racconta del tormento che si prova quando la persona accanto non è più quella che si pensava fosse. L’immagine che si ha nei propri ricordi ormai non combacia più con quella reale del presente, questo provoca un senso di solitudine e sofferenza, e la consapevolezza che ciò di bello è stato costruito ormai è solo un castello di carta pronto a crollare. Il singolo è arricchito ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 dicembre 2020) Esce domani, mercoledì 16, su tutte le piattaforme digitali “”, ildi. Dopo il brano pop “Se un senso c’è”, il giovane cantautore e produttore romano continua il suo viaggio tra i diversi generi musicali con questa nuova traccia dalle sonorità più rap e urban. “” è un brano dalle sonorità notturne, scure, che racconta del tormento che si prova quando la persona accanto non è più quella che si pensava fosse. L’immagine che si ha nei propri ricordi ormai non combacia più con quella reale del presente, questo provoca un senso di solitudine e sofferenza, e la consapevolezza che ciò di bello è stato costruito ormai è solo un castello di carta pronto a crollare. Ilè arricchito ...

Webl0g : Holden: Flute è il nuovo singolo, dal 16 dicembre, feat. Gemello - patlessi : RT @molvettina: Per il quarantesimo anniversario dall'uccisione di John Lennon volete che non tiri fuori dal cilindro un consiglio di lettu… - LuciaLibri : RT @molvettina: Per il quarantesimo anniversario dall'uccisione di John Lennon volete che non tiri fuori dal cilindro un consiglio di lettu… - molvettina : Per il quarantesimo anniversario dall'uccisione di John Lennon volete che non tiri fuori dal cilindro un consiglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Holden dal Holden: fuori il nuovo singolo "Flute" feat. Gemello Spettacoli News Holden: fuori il nuovo singolo "Flute" feat. Gemello

Esce domani, mercoledì 16 dicembre, su tutte le piattaforme digitali “Flute”, il nuovo singolo di Holden feat. Gemello. Dopo il brano pop “Se un senso c’è”, il giovane cantautore e produttore romano c ... Holden: Flute è il nuovo singolo, dal 16 dicembre, feat. Gemello

Mercoledì 16 dicembre 2020 esce su tutte le piattaforme digitali Flute, il nuovo singolo di Holden feat. Gemello. Dopo il brano pop Se un senso c’è, il gio ... Esce domani, mercoledì 16 dicembre, su tutte le piattaforme digitali “Flute”, il nuovo singolo di Holden feat. Gemello. Dopo il brano pop “Se un senso c’è”, il giovane cantautore e produttore romano c ...Mercoledì 16 dicembre 2020 esce su tutte le piattaforme digitali Flute, il nuovo singolo di Holden feat. Gemello. Dopo il brano pop Se un senso c’è, il gio ...