Hoffenheim-RB Lipsia mercoledì 16 dicembre | ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 15 dicembre 2020) Dodicesima giornata di Bundesliga e per il RBdi Nagelsmann è in programma la difficile trasferta sul campo dell’. Brutta batosta in quel di Leverkusen per i biancoblu, che continuano a balbettare in campionato; ilviene dalla vittoria sul Werder che gli ha permesso di agganciare il Bayern al secondo posto in InfoBetting: Scommesse Sportive e